Pai suspeito de abusar filha de 12 anos é preso após mãe da menina denunciar crime no Agreste de PE

Um homem de 47 anos, foi preso na quinta-feira (22) suspeito de abusar sexualmente da filha dele, de 12 anos, em Jucati, no Agreste de Pernambuco. De acordo com o delegado Cláudio Neto, ele vinha sendo investigado desde o ano passado, após denúncias feitas pela mãe da criança.

De acordo com Cláudio, a mãe da menina descobriu o crime e, por conta disso, se separou do suspeito. Em seguida, ela fez a denúncia. “De início [no depoimento], ele [o suspeito] negou, mas após cair em diversas contradições durante o interrogatório acabou confessando a prática de atos libidinosos”, afirmou o delegado.