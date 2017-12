Pai suspeito de estuprar três filhas é preso em Pernambuco

Um homem de 53 anos, suspeito por estuprar três das suas quatro filhas, foi preso na manhã dessa segunda-feira (25) em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), uma das meninas, que tem apenas 12 anos de idade, está grávida do próprio pai. O crime foi denunciado por uma das irmãs da criança, também violentada sexualmente desde os oito anos.

Ainda segundo a PCPE, as duas filhas mais velhas, hoje com 22 e 18 anos, saíram de casa por não aguentarem mais os abusos sofridos. “As irmãs mais velhas são maiores de idade, mas foram violentadas durante muito tempo desde os 8 anos. Por isso, uma das filhas denunciou o crime para que a Justiça tomasse providências, porque ela sabia que o destino das irmãs menores de 12 e 6 anos seria o mesmo delas”, contou a delegada à frente das investigações, Maria Betânia, da Delegacia de Limoeiro. Segundo ela, a criança de seis anos era a única das filhas que não era violentada.

A polícia também investiga o envolvimento da mãe no crime, já que os abusos eram feitos durante de anos. “Temos que ver até quanto a mãe teria conhecimento porque ela poderia ter agido com omissão, não denunciando o caso às autoridades”, afirma a delegada.

Caso seja confirmado que a mãe sabia dos abusos, ela também será indiciada e as meninas provavelmente ficarão sob tutela das irmãs mais velhas. “Caso a omissão da mãe seja confirmada, possivelmente haverá uma destituição do poder familiar, que é decretada pelo Judiciário, e acredito que pelas irmãs serem de maiores, elas ficarão responsáveis pelas duas crianças. Mas este processo ficará a cargo do Judiciário”, disse a delegada, que pretende concluir o inquérito ainda este ano.

Da Folha de Pernambuco