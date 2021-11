Pai tenta vender filhos para pagar tratamento médico de um deles

Um vídeo angustiante viralizou no Twitter mostrando um policial desesperado e sem recursos tentando vender seus próprios filhos pelo equivalente a R$ 3.740.

O incidente ocorreu no distrito de Ghotki, província de Sindh (Paquistão). No vídeo, Nisar Lashari, um policial do Departamento Prisional, é visto gritando no meio da rua enquanto seus dois filhos parecem visivelmente confusos. Ele então pega o mais novo em seu colo e grita que está vendendo seus filhos para as pessoas que passam.

De acordo com o site “Vice”, Lashari precisava de uma licença para o tratamento médico de um dos filhos. No entanto, o seu chefe pediu uma propina em troca da sua licença. Como não tinha como pagar a propina, sua licença foi cancelada e ele foi transferido para Larkana, a 120 quilômetros da cidade onde mora.

“Por que eles me deram essa punição apenas por não pagar um suborno? Sou tão pobre que nem mesmo pude viajar a Karachi para registrar uma reclamação junto ao inspetor-geral”, protestou ele, que ficou sem tempo para cuidar do filho e sem recursos para se sustentar longe de casa.

“O que devo pagar: propina ou a operação do meu filho? Eu deveria trabalhar em Larkana ou deveria levar meu filho para tratamento?”, acrescentou o agente.

Os filhos não foram vendidos. Após a história viralizar, Lashari despertou a atenção do ministro-chefe de Sindh, Murad Ali Shah, que interveio. O policial ganhou de volta a função em Ghotki e uma licença de 14 dias para cuidar do filho doente.

blogdoitamar