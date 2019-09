Pai vai tirar satisfação após filha ser ameaçada de morte e é agredido com soco no rosto em Serra Talhada

Um homem de 48 anos foi agredido após sua filha ser ameaçada de morte nessa sexta-feira (20), no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações da Polícia Militar, o pai foi agredido com socos no rosto, após ter ido tirar satisfações com um jovem de 20 anos, que fez ameaças de morte contra a sua filha.

O policiamento realizou rondas no bairro, mas não conseguiu localizar o agressor. Entretanto, quando estava prestando queixa na Delegacia de Polícia, o jovem se apresentou, mas o pai, mesmo ferido, não quis apresentar queixa contra o imputado.