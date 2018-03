Paixão de Cristo é encenada gratuitamente em 15 municípios de Pernambuco, inclusive em Serra Talhada

A tradição de encenar o sofrimento dos últimos dias de Jesus Cristo se mantém viva em Pernambuco. Neste período em que os cristãos vivenciam a Semana Santa, espetáculos religiosos podem ser encontrados em diversas partes do Estado, do Litoral ao Sertão, produzidos por artistas locais. O Governo do Estado, através do edital Pernambuco de Todas as Paixões, financia algumas dessas montagens. São 12 peças, espalhadas por 15 municípios, todas com entrada gratuita.

Fugindo das escolhas estéticas comuns a este tipo de encenação, o Coletivo Ditirambos realiza uma opereta sacro-erudita, misturando teatro e canto lírico. Com seis atores, oito cantores e dois músicos em cena, o “Auto da Via Dolorosa” é apresentado dentro de igrejas, tendo como base o texto do dramaturgo francês Henry Ghéon. A direção é de Thiago Ambrieel, com assistência de Hemerson Moura – escolhido para ser o substituto de José Pimentel na Paixão de Cristo do Recife – e coordenação musical de Célia Oliveira.

A atual temporada, iniciada na última segunda-feira (26), passa ainda pela Paróquia São José, em Bezerros, nesta quarta-feira (28), e pelo Santuário Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição,na quinta-feira (29).

Na Zona Norte do Recife, a “Paixão de Cristo de Casa Amarela” chega ao seu 16º ano, entre os dias 29 e 31 de março, sempre às 20h, na concha acústica do Sitio da Trindade. Ao todo, são 40 atores e 100 figurantes participando da montagem. No município de Camaragibe, “A Paixão dos Camarás” fica em cartaz na Praça de Eventos, de 30 de março a 1º de abril, às 20h. Já a encenação de São Lourenço da Mata ocorre em dois lugares: a Praça da Televisão, na sexta-feira (30) e no sábado (31), e na Praça da Matriz, no domingo (1º de abril).

A cidade de Cabo de Santo Agostinho conta com duas produções contempladas. “A força da Paixão” será apresentada nos dias 30 e 31 de março, às 19h, na beira mar de Gaibú. No bairro de Ponte dos Carvalhos, a “Paixão da Ponte” chega ao público na quinta-feira (29) e na sexta (30), às 20h. No Interior, há espetáculos nos municípios de Bom Jardim, Limoeiro, Orobó, Salgueiro e Garanhuns. Com 30 anos de tradição, a peça “Jesus de Nazaré – Uma história de amor” passa por Santa Cruz, Petrolina e Parnamirim, sempre às 20h.

Jaboatão

Após três anos sem encenações de Páscoa na região central de Jaboatão dos Guararapes, a Associação Jaboatonense de Artes Geração X anuncia uma temporada de sexta-feira (30 de março) a domingo (1º de abril), no estacionamento da Praça do Rosário, às 19h. Com patrocínio da gestão municipal, a “Nova Paixão de Cristo de Jaboatão Centro” tem o ator paudalhense Flávio Queiroga como protagonista.

ROTEIRO DAS APRESENTAÇÕES – Pernambuco de todas as Paixões

VIA SACRA DO BOM JESUS – Serra Talhada

Nos dias 29 e 30, Serra Talhada viverá momentos de muita paixão. O bairro Bom Jesus será palco para mais um espetáculo da Via Sacra: Vida, Morte e Ressurreição de Cristo.

O espetáculo 2018 acontece nesta quinta-feira (29) e sexta-feira (30), a partir das 20h.

PAIXÃO DE CRISTO DE BOM JARDIM – FAZENDO HISTÓRIA EM PERNAMBUCO

Período e horário: 28 a 30 de março, às 20h

Locais: Início na Praça de São Sebastião e término na Capela de Nossa Senhora do Carmo – Centro

PAIXÃO DE CRISTO DE LIMOEIRO

Período e horário: 28 a 31 de março, às 20h

Local: Centro Cultural Ministro Marcos Vinícius Vilaça, Praça da Bandeira, s/n

PAIXÃO DE CRISTO: UM ESPETÁCULO DE FÉ

Dias e horário: 30 de março e 01 de abril, às 19h

Local: Praça Coronel Abílio, ao lado da Igreja Matriz – Orobó

JESUS DE NAZARÉ, UMA HISTÓRIA DE AMOR – ANO 30

Período e horário: 24, 29 e 31 de março, às 20h

24/03 – Praça da Igreja Matriz, Centro – Santa Cruz

29/03 – Avenida Francisco Coelho de Amorim, s/n, Pátio de Eventos – Bairro José e Maria – Petrolina

31/03 – Praça Central, ao lado da Igreja Nossa Senhora de Santana – Centro – Parnamirim

A PAIXÃO DE CRISTO DE SALGUEIRO

Período e horário: 28 a 30 de março, às 21h

Local: Pátio da Antiga Estação Ferroviária, Rua Tenente Osvaldo Varejão (próximo ao Centro Cultural)

JESUS ALEGRIA DOS HOMENS

Período e horário: 29 a 31 de março, às 19h30

Local: Rua do Magano, Bairro do Magano (próximo ao ponto turístico Cristo do Magano) – Garanhuns

A FORÇA DA PAIXÃO

Dias e horário: 30 e 31 de março, às 19h

Local: Avenida Laura Cavalcante s/n, Praça Beira Mar de Gaibú (calçadão de Gaibú) – Cabo de Santo Agostinho

PAIXÃO DA PONTE – 2018

Dias e horário: 29 e 30 de março, às 20h

Local: Arena Paixão da Ponte, intersecção entre a Rua das Acácias e Rua das Dálias, Loteamento Cidade Jardim, Ponte dos Carvalhos – Cabo de Santo Agostinho

PAIXÃO DE CRISTO DE CAMARAGIBE – A PAIXÃO DOS CAMARÁS

Período e horário: 30 e 31 de março e 01 de abril, às 20h

Local: Praça de Eventos, Avenida Padre Oséas Cavalcanti – Bairro Vila da Fábrica (próximo ao SESI)

PAIXÃO DE CRISTO DE CASA AMARELA

Período e horário: 29 a 31 de março, às 20h

Local: Sítio da Trindade, Estrada do Arraial, 3259 – Casa Amarela – Recife

A PAIXÃO DE CRISTO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Dias e horário: 30 e 31 de março e 01 de abril, às 19h

30 e 31/03 – Rua Nova Esperança, s/n, Praça da Televisão, Bairro Pixete (próximo à sede do Grupo de Dança Unidos de Nova Esperança)

01/04 – Praça da Matriz, s/n, Bairro Matriz da Luz, em frente à Igreja Nossa Senhora da Luz (zona rural)

AUTO DA VIA DOLOROSA

Período e horário: 26 a 29 de março, às 19h

Dia 26/03 – Igreja de Santa Cruz, Rua de Santa Cruz, 413 – Boa Vista – Recife

Dia 27/03 – Igreja do Carmo, Rua do Bonfim, Carmo – Olinda

Dia 28/03 – Paróquia São José, Rua da Matriz, 27, Rosário – Bezerros

Dia 29/03 – Santuário Nossa Senhora da Conceição, Estrada do Morro da Conceição, Casa Amarela – Recife