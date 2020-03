Paixão de Cristo de Nova Jerusalém é adiada para setembro

Em cumprimento as medidas preventivas adotadas, neste sábado, 14, pelo Governo do Estado de Pernambuco com o objetivo de combater a expansão do contágio pelo coronavírus, a Sociedade Teatral de Fazenda Nova resolveu adiar a temporada 2020 da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que seria realizada de 4 a 11 de abril, para o período de 2 a 7 de setembro de 2020.

A STFN informa que os ingressos e os pacotes de hóspede interativo da Pousada da Paixão já adquiridos continuam válidos para a temporada que será realizada em setembro. Com relação a reembolso dos valores de ingressos já adquiridos, a STFN em breve dará orientações.

Esta será a primeira vez em 53 anos de história que o espetáculo deixará de ser realizado na Semana Santa. “Será um grande desafio para todos que fazemos a Paixão uma vez que a mudança de data implicará na repactuação de muitas parcerias que envolvem o elenco de cerca de 450 atores e figurantes, equipe técnica e Governo do Estado, afirma Robinson Pacheco, presidente da STFN.

“A Nova Jerusalém, construída pelos meus pais Plínio e Diva Pacheco, é resultado de uma semeadura regada com suor e lágrimas que fez brotar um fruto de valor inestimável para a cultura, o entretenimento e celebração da fé dos pernambucanos. As lutas, portanto, fazem parte da nossa história. Por isso vamos para mais essa batalha realizando o dobro do esforço normal a fim de entregar ao público um espetáculo digno da tradição e do prestígio conquistado pela Nova Jerusalém ao longo de sua história”, destacou Pacheco.

A direção do espetáculo já iniciou o entendimento com os artistas convidados a fim de garantir a participação de todos na temporada que será realizada em setembro. No elenco principal deste ano figuram os artistas Caco Ciocler (Jesus), Edson Celulari (Herodes), Christine Fernandes (Maria), Juliana Knust (Madalena) e Sérgio Marone (Pilatos), além da destacada influenciadora digital Thaynara OG, que fará o papel de Herodíades.