Pajeú lidera aplicação das doses de reforço no Sertão de Pernambuco

Dados do Painel da Vacinação da Secretaria Estadual de Saúde mostram que até às 21h desta sexta-feira (08), a região do Pajeú havia aplicado 2.320 doses de reforço contra a Covid-19, liderando o ranking no Sertão de Pernambuco.

O segundo melhor desempenho é do Sertão Central, com 1.244 doses; seguido pelo Sertão do São Francisco, com 1.214; Sertão do Moxotó, com 989; Sertão de Itaparica, com 537; e Sertão do Araripe com 492. No total, as 56 cidades do Sertão pernambucano aplicaram 6.796 doses de reforço até o momento.

No levantamento por cidades, Afogados da Ingazeira, no Pajeú, aplicou o maior número de doses (931), seguida por Petrolina (648), Salgueiro (463), Arcoverde (435), Tuparetama (274), Exu (254), Mirandiba (247) e Tacaratu (228). Duas das maiores cidades da região, Serra Talhada informou ter aplicado 109 e Araripina não consta nenhuma dose registrada no painel.

As doses de reforço foram liberadas para idosos a partir de 60 anos e profissionais de saúde que completaram o esquema vacinal há seis meses, além de pessoas com baixa imunidade (imunossuprimidos) que completaram o esquema vacinal há pelos menos 28 dias.

Confira a aplicação das doses de reforço em todas as seis regiões do Sertão:

Pajeú: Afogados da Ingazeira (931), Tuparetama (274), Carnaíba (191), Tabira (189), Santa Cruz da Baixa Verde (125), Serra Talhada (109), Triunfo (101), São José do Egito (99), Brejinho (80), Itapetim (69), Ingazeira (59), Calumbi (52), Quixaba (40), Santa Terezinha (1), Flores (0), Iguaracy (0) e Solidão (0).

Moxotó: Arcoverde (435), Betânia (188), Sertânia (138), Manari (92), Inajá (89), Custódia (47) e Ibimirim (0).

Central: Salgueiro (463), Mirandiba (247), São José do Belmonte (171), Parnamirim (143), Serrita (119), Cedro (99) e Verdejante (2).

Itaparica: Tacaratu (228), Carnaubeira da Penha (91), Jatobá (80), Petrolândia 56), Itacuruba (44), Belém do São Francisco (38) e Floresta (0).

Araripe: Exu (254), Trindade 140), Santa Filomena (43), Bodocó (31), Granito (17), Moreilândia 6), Santa Cruz (1), Araripina (0), Ipubi (0) e Ouricuri (0).

São Francisco: Petrolina (648), Cabrobó (173), Afrânio (128), Orocó (118), Santa Maria da Boa Vista (99), Dormentes (48), Lagoa Grande (0) e Terra Nova (0).

Do Nill Júnior