Pajeú terá mais seis escolas em tempo integral

O governo de Pernambuco anunciou a ampliação da oferta do ensino integral em escolas de nível fundamental e médio e a criação de novas escolas técnicas, por todo Estado.

De acordo com a Secretaria de Educação e Esportes, 75% das escolas de ensino médio passam a ser integrais em 2022.

No Pajeú, quatro cidades serão beneficiadas com escolas em tempo integral em Tabira, Tuparetama, São José do Egito e Serra Talhada.

Em Tabira, a Escola Pedro Pires Ferreira (foto), deve se tornar integral a partir de 2022, em Tuparetama a Escola Ernesto De Souza Leite e em São José do Egito a Escola Professor Sebastião Ferreira Rabelo Sobrinho. Na Capital do Xaxado, as escolas Antônio Timóteo, Manoel Pereira Lins e Irmã Elizabeth se tornarão integral.

