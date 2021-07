Papa Francisco passará por cirurgia no intestino

O papa Francisco será submetido a uma cirurgia agendada hoje na Policlínica Gemelli, em Roma, para tratar uma estenose diverticular sintomática do cólon. A informação foi repassada pela assessoria de imprensa do Vaticano.

De acordo com a nota, o procedimento será realizado pelo especialista e professor Sergio Alfieri. Quando a cirurgia for concluída, um novo boletim sobre o estado de saúde do Pontífice será emitido.

Papa Francisco chegou no hospital por volta das 14h30 (horário local).

DO Blog do Magno