Papai Noel mais uma vez visita o Rancho das Águas

No dia 25 de dezembro, data em que se comemora o nascimento de JESUS, crianças da cidade de São José do Belmonte tiveram um encontro especial com o PAPAI NOEL. Esse encontro acontece há 19 anos no Clube de Campo Rancho das águas. Crianças da zona rural recebem um dia de lazer. Banho de piscina, lanche, (cachorro quente e refrigerante) balas, salgadinhos… e um simples brinquedo para lembrar o bom velhinho Papai Noel, já que o Noel “verdadeiro” nem sempre costuma visitar todas as casas.

“Um dia especial para agradecer a DEUS as bênçãos recebidas durante o ano,” afirma o idealizador do evento que realiza todos os anos (e enquanto vida tiver), e se diz orgulhoso de poder fazer isso pelas crianças da comunidade e aproveita para desejar UM FELIZ NATAL e um ANO NOVO REPLETO DE BÊNÇÃOS para todos os SERTANEJOS!