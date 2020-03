Para evitar aglomeração, Paróquia de Nossa Senhora do Rosário vai transmitir a missa através da Rádio Cultura e Facebook em Serra Talhada

A Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, em Serra Talhada, adotou novas medidas, baseadas nos decretos feitos pelo Governo do Estado e Prefeitura, como prevenção ao avanço do coronavírus na região.

O Pároco Edilberto Sá enviou uma nota para o Jornal Desafio Online, sobre as novas medidas que serão tomadas e tranquilizou os fiéis. Confira a nota abaixo na íntegra.

Serra Talhada, 20 de março de 2020.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

“Não temas, porque eu estou contigo, não fiques apavorado, pois eu sou o teu Deus; eu te fortaleço, sim, eu te ajudo; eu te sustento com a minha destra justiceira.” (Is 40,10).

Prezado(a)s fieis da Paróquia Nossa Senhora do Rosário:

A Paróquia Nossa Senhora do Rosário, localizada em Serra Talhada – PE, através do seu Pároco, Pe. Edilberto Aparecido Brasil de Sá, atenta aos desdobramentos em níveis mundial, nacional, estadual e municipal, em consonância com as autoridades constituídas, particularmente, com os que dedicam suas vidas à área da saúde e das orientações da Diocese de Afogados da Ingazeira, coloca-se por meio da oração diária e constante, em sintonia com os muitos homens e mulheres, que labutam para que a PANDEMIA do Coronavírus – COVID 19 seja, o mais rápido possível, banida do nosso meio.

Nesse contexto, por acreditar na vida, torcer e querer o melhor para todos, peço-lhes que sejam observadas todas as orientações das autoridades competentes da área da saúde e deem menos atenção às muitas notícias veiculadas nos vários meios de comunicação, de maneira especial, nas redes sociais que, em vez de ajudar, amedrontam, aterrorizam e prestam um grande desserviço à sociedade como um todo.

De maneira carinhosa e especial, peço aos queridos e amados idosos, como também aos portadores de doenças crônicas que se mantenham em suas residências, usando da sabedoria e da prudência, qualidades adquiridas ao longo dos anos.

Quanto aos nossos momentos de oração e celebrações, solicito que, em família, Igreja Doméstica, procurem ler, meditar e interiorizar a Palavra de Deus. Rezem o terço, o Ofício da Imaculada Conceição e a Via Sacra. Vivenciem também os encontros da Campanha da Fraternidade 2020!

Assim, diante da situação de PANDEMIA, comunico-lhes que a missa do domingo, às 19h (sete horas da noite), celebrada na Capela de Nossa Senhora da Conceição que, já é e continuará com a transmissão pela Rádio Cultura FM 92.9, servirá como meio de nos colocar em oração, unidos aos nossos paroquianos e irmãos na fé. Ressalto que esta missa não será aberta ao povo que, fielmente, participa aos domingos. Ainda mais, outro meio de comunicação que a Paróquia utilizará para a transmissão da Santa Missa será o facebook pelo Link: htt//www.facebook.com/edilberto.sa.

Que o DEUS da VIDA, pela intercessão da nossa padroeira, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, conceda-nos a fé, a força, a sabedoria e a prudência necessárias para enfrentar este momento difícil e turbulento em nossas vidas.

Fica o meu abraço carinhoso, fraterno e fortificador para todos!

Pe. Edilberto Aparecido Brasil de Sá

Pároco