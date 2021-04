Paraíba avança na vacinação contra Covid-19 e já figura em 4º lugar entre os estados mais imunizados do Brasil

A Paraíba é o 4º estado com a população mais vacinada contra covid-19 no Brasil. Os dados divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa apontam que 10,34% da população paraibana já tomaram pelo menos uma dose da vacina contra o novo coronavírus.

Os cinco estados que mais vacinaram são: Mato Grosso do Sul (11,91%), Bahia (11,36%), Amazonas (10,43%), Paraíba (10,37%) e São Paulo (10,37%). Em todo o Brasil, 19,1 milhões de pessoas já tomaram ao menos uma dose, o que corresponde a 9,06% da população.

O secretário estadual de Saúde, Geraldo Medeiros, aponta que “a agilidade logística da Paraíba em distribuir as doses para os municípios em menos de 24h” é um dos motivos para o sucesso da vacinação do estado. Além disso, o empenho dos municípios e dos profissionais de saúde para garantir o acesso da população às vacinas. O secretário afirma que “só com a vacina poderemos sair dessa situação”.

Até a manhã deste domingo (4), os municípios paraibanos já informaram a aplicação de 520.209 doses, sendo 422.423 pessoas que tomaram a primeira dose e 97.786 já completaram o esquema protetivo e tomaram as duas doses da vacina. Até o momento a Paraíba está vacinando idosos, indígenas que vivem em áreas demarcadas, pessoas com deficiência que vivem em instituições, profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate a Covid-19.

Estabilidade – Além do significativo avanço na vacinação, o consórcio de veículos de imprensa aponta a Paraíba em estabilidade na quantidade de casos e óbitos pela Covid-19. Geraldo Medeiros ressalta a eficácia das medidas restritivas adotadas durante todo o mês de março e reforça que o uso de máscara e o distanciamento social são as medidas mais eficazes de combate ao coronavírus.

