Paraíba teve primeira morte por variante Delta

O estado apresenta também um cenário de circulação comunitária da variante Delta do novo coronavírus, que está presente em 12 cidades, de acordo com uma nota informativa divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES)

Os primeiros casos de infecção pela variante Delta foram confirmados nesta terça-feira (31). Ao todo, são 25 registros.

A data de sintomas do primeiro caso confirmado de infecção pela variante é do dia 15 de julho, de um homem com 23 anos, morador de Campina Grande, sem histórico de viagem ou contato de caso confirmado para a Delta.