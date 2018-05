Paralisação de caminhoneiros chega ao 4º dia com interdições e falta de combustíveis no Agreste e Sertão de PE

Na manhã desta quinta-feira (24), caminhoneiros realizam protestos pelo quarto dia consecutivo no Agreste e Sertão de Pernambuco. A manifestação é contra o aumento no preço dos combustíveis.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, desde às 7h estão interditados trechos das BRs 423, em Garanhuns; 316, em Floresta; 104 em Caruaru; e 232, em Sertânia, Caruaru e Gravatá.

Na quarta (23), manifestantes queimaram pneus e bloquearam os dois trechos da BR-104, em Caruaru. No município, a frota de ônibus da linha urbana foi reduzida em 30%.

As prefeituras de Garanhuns e Taquaritinga do Norte suspenderam as aulas até a sexta-feira (25). A decisão foi tomada devido a “falta generalizada de combustíveis” nos postos. (G1)