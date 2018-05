Paralisação de caminhoneiros entra no 8º dia no interior de Pernambuco mesmo após nova proposta do governo

A segunda-feira (28) começou com caminhões parados em rodovias do Agreste e Sertão de Pernambuco. A paralisação dos caminhoneiros entrou no 8º dia na região. A manifestação é contra o aumento no preço dos combustíveis.

Mesmo após o anúncio do governo de que atendeu todas as reivindicações dos caminhoneiros, a categoria segue concentrada nas rodovias. De acordo com a última atualização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), há caminhoneiros parados nas BRs 423, em Garanhuns; 424, em Caetés; 316, em Floresta; 104 em Caruaru; e 232, em Caruaru, Sertânia, Belo Jardim e Pesqueira.

Nos pontos em que os caminhoneiros estão parados passam veículos de passeio e de emergência, ônibus e motocicletas, diz PRF. No sábado (26), a Prefeitura de Caruaru informou que uma medida judicial foi produzida com o intuito de garantir o fornecimento de combustível e gás butano ao município.

De acordo com a assessoria de imprensa, ficou assegurado que um comboio de caminhões-tanque, organizado pelo poder público municipal, possa ir até o Complexo de Suape, no Grande Recife, fazer o carregamento e voltar sob a escolta da Polícia Militar. (G1)