Parceria oferece curso de Oratória em Serra Talhada

Entre os dias 28 de janeiro e 01 de fevereiro, o Sebrae de Serra Talhada em parceria com o Senac, vão realizar o curso de Oratória e Comportamento do Empreendedor para o público em geral, a partir das 19h, na unidade do Sebrae, localizada na Praça Barão do Pajeú, 911, Centro, Serra Talhada – PE.

As inscrições custam R$ 80,00 (oitenta reais), e podem ser feitas no dia e local do evento. Para maiores informações ligue para (87) 3929-2350.

SERVIÇO

EVENTO: Curso de Oratória e Comportamento do Empreendedor

PERÍODO: De 28/01 a 01/02

HORÁRIO: Das 19h às 22h

LOCAL: Auditório do Senac, Praça Barão do Pajeú, 911, Centro, Serra Talhada-PE.