Capela de São Cristóvão homenageia radialistas serra-talhadenses durante celebração

Dezenas de fiéis lotaram a igreja do bairro São Cristóvão na noite dessa quarta-feira (24), para prestigiarem a penúltima noite de louvor ao padroeiro da localidade, São Cristóvão. A missa começou por volta das 19h00 e foi presidida pelo padre André.

Na ocasião a Capela de São Cristóvão fez uma simbólica homenagem aos radialistas serra-talhadenses. Alguns estiveram presentes na celebração da missa, como Kaká Dimacena, Nil Santos, Agnaldo Silva, Ranielly Batista, da Rádio Vilabela FM e Ademir Martins, da Rádio Cultura FM.

PROGRAMAÇÃO DE ENCERRAMENTO

Hoje haverá uma procissão saindo às 18h00 do Posto São Cristóvão, e em seguida às 19h00 será celebrada uma missa campal com o Padre Edilberto na igreja do São Cristóvão, chegando ao fim mais uma festa do padroeiro.