Passageiras são detidas com 5kg de maconha dentro de ônibus, no Agreste de PE

Duas passageiras foram detidas com 5kg de maconha dentro de um ônibus nessa quinta-feira (23) em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as mulheres, de 55 e 39 anos, vinham de Cabrobó, no Sertão, e seguiam em direção ao Recife. A droga foi encontrada dentro de uma bolsa após uma fiscalização na BR-232.