Passageiro de van é preso com 5Kg de maconha em bagagem no Sertão de PE

Um passageiro de uma van que fazia transporte complementar foi preso com mais de 5Kg de maconha dentro de sua bagagem na BR-428, em Cabrobó, Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil, Manoel Élito teria cerca de 30 anos e foi preso após 5,305 kg de maconha. A van que partiu de Salgueiro com destino à Petrolina passou por uma abordagem de rotina na altura do Alto do Lídio, em Cabrobó.

Após a droga ser encontrada, o homem e o entorpecente foram levados para a delegacia de Cabrobó, onde Emanoel foi autuado em flagrante.

Ainda segundo a polícia, Manoel já tinha passagem pela polícia e há a suspeita de que o homem fizesse esse trajeto, carregando drogas, costumeiramente.

O suspeito foi encaminhado para o Presídio de Salgueiro onde aguarda a audiência de custódia.

Do JC Online