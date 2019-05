Passageiro de van é preso no Sertão de PE, tentando viajar com 6,5 kg de maconha

Um homem foi preso nessa quarta-feira (15) tentando viajar em um van, que saiu de Cabrobó em direção a Petrolina, no Sertão de Pernambuco, com 6,5 kg de maconha. Durante a abordagem ao veículo, realizada no município de Orocó, a Polícia Militar encontrou seis pacotes da droga escondidos em um balde e uma caixa. Segundo a PM, o produto pertencia a Valdemir de Castro Santos.

O dono da maconha foi preso em flagrante e vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Valdemir de Castro Santos foi encaminhado para a Delegacia de Cabrobó. (G1)