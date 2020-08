Passageiro morre em acidente na BR-116 em Salgueiro

Um homem identificado como Valdemiro Neves Barbosa morreu em um acidente entre dois veículos de passeio no km-38 da BR-116 no município de Salgueiro, Sertão pernambucano, por volta do meio-dia dessa quinta-feira (13). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem ficou preso nas ferragens.

Os dois veículos colidiram de frente. A vítima e o condutor de um dos veículos vinham de São Paulo e seguiam para o estado da Paraíba. O outro carro possuía apenas um ocupante e seguia sentido Petrolina. As outras duas pessoas envolvidas no acidente, não tiveram os nomes divulgados. Eles estavam com ferimentos leves, conscientes e foram atendidos pelo serviço de urgência, segundo a PRF. A Polícia Rodoviária Federal ainda está analisando o que teria provocado a colisão. (G1)