Pássaros silvestres são apreendidos no Agreste de Pernambuco

A equipe do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreendeu pássaros silvestres durante uma operação em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, na manhã dessa segunda-feira (19). A ação aconteceu na Feira de Gado, na zona rural do município.

Segundo a equipe do Ibama, os animais estavam sendo comercializados de forma irregular. Na ocasião, cinco homens foram detidos e 36 pássaros foram apreendidos. Os suspeitos foram levados à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

Os pássaros foram levados para a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) no Recife, onde serão avaliados por veterinários, reabilitados e depois soltos na natureza. (G1)