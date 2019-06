Pastor suspeito de homicídio qualificado é morto a tiros em PE

Um pastor foi morto a tiros na noite da última quarta-feira (5) no bairro Trevo, em Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, ele já havia sido preso por suspeita de homicídio qualificado.

Ainda segundo a polícia, Aluciano Ferreira estava a caminho de uma emissora de rádio quando foi ferido pelos disparos. Ele tinha um programa na rádio local, conforme informaram moradores das proximidades.

A autoria do crime é desconhecida. De forma preliminar, a polícia acredita que a motivação do crime tenha sido acerto de contas. O caso será investigado. (G1)