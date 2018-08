Pastora evangélica é assassinada pelo ex da namorada no Recife

A pastora evangélica Josefa Maria da Silva, de 43 anos, foi morta com três tiros na cabeça na noite da segunda-feira (6), no bairro do Ipsep, Zona Sul do Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o principal suspeito do homicídio é o microempresário José Luiz da Silva, de 37 anos, ex-companheiro da namorada da religiosa, que está grávida.

Josefa, que era pastora na Igreja Missionária Rompendo em Fé, tinha saído de um culto com a namorada e, após dar carona a um amigo até um bairro próximo, foi surpreendida por José Luiz, que saiu de outro veículo e disparou várias vezes contra a mulher, de acordo com a Polícia Civil.

O crime aconteceu por volta das 21h na rua Presidente Kennedy. A pastora morreu no local e o corpo foi removido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

Da Folha de Pernambuco