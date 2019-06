Patrão e funcionário são detidos com maconha em Serra Talhada

Um comerciante e um funcionário foram detidos pela polícia, na tarde dessa quarta-feira (26), em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 14º BPM, durante a realização de uma blitz na Avenida João Gomes de Lucena, no bairro São Cristóvão, foi encontrado dentro do veículo do comerciante um papel de seda, utilizado para fumar maconha.

Ao ser questionado, o patrão declarou que pertencia a seu funcionário e conduziu o policiamento até onde se encontrava o imputado. No local, os policiais encontraram 06 porções de maconha prontas para o consumo entre os pertences dos dois.

Os dois envolvidos foram conduzidos até Delegacia de Polícia local onde foi confeccionado um Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO) por porte de entorpecentes.