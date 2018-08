Patrulha Maria da Penha do 14º BPM e o CEAM realizam ação em Serra Talhada

A Patrulha Maria da Penha do 14° Batalhão da Polícia Militar (14° BPM) e o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) promoveram uma roda de diálogo acerca da Lei 11.340 – Lei Maria da Penha.

A ação aconteceu na manhã dessa quarta-feira (15), no Centro de Referência do Idoso (CRI), em Serra Talhada. Na ocasião, foram debatidos os avanços trazidos pela Lei Maria da Penha, bem como foram apresentados todos os serviços disponíveis à mulher vítima de violência doméstica e familiar em Serra Talhada, disponibilizados pelo estado e pelo município. Participaram do evento: Cb David, Cb Eliane Lima e Sd Genilson Lima, integrantes da Patrulha Maria da Penha do 14° BPM; Mônica Cabral, secretária executiva da Mulher de Serra Talhada; Rosineide Silva, Priscila Duarte e Simone Soares, coordenadora, motorista e advogada, respectivamente, do CEAM e Rosimeiry Inácio, coordenadora do CRI.

A Patrulha Maria da Penha realiza policiamento ostensivo preventivo direcionado ao acompanhamento de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência em desfavor dos seus respectivos agressores, por meio de visitas domiciliares.

Via Nayn Neto