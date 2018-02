Patrulha Maria da Penha do 14º BPM esteve no bairro Vila Bela, em Serra Talhada

A Patrulha Maria da Penha, do 14º BPM está atuando a todo vapor, na última sexta-feira (23), o efetivo que compõe a Patrulha, composta pelo 2° Sgt PM J. Coelho e pela Cb PM Eliane Lima, com o apoio do Cb PM Campos, fiscalizou o cumprimento das medidas protetivas de urgência no bairro Vila Bela.

Durante as visitas, o efetivo não só fiscalizaram o cumprimento das medidas protetivas, como também orientaram as mulheres a procurarem apoio no Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM).

Via Nayn Neto