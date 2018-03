Patrulha ‘Maria da Penha’ intensifica visitas em bairros de Serra Talhada

A Patrulha Maria da Penha do 14°Batalhão da Polícia Militar (14° BPM) realizou mais visitas domiciliares a fim de acompanhar as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

As fiscalizações das medidas protetivas de urgência em desfavor dos agressores foram feitas no dia 14 de março no bairro CAGEP pelos policiais militares 2° Sgt J. Coelho, Sd Gilvan e Sd Gabrielly Alves, já no dia 16 de março, os policiais militares 2° Sgt PM J. Coelho, Sd Quinto e Sd Rosângela atuaram nos bairros Bom Jesus e Mutirão.

A Patrulha Maria da Penha do 14° BPM vem atuando desde o dia 17 de novembro de 2017 e já realizou 47 visitas de acompanhamento a 28 mulheres em Serra Talhada. Mais uma vez o 14° BPM avança na prevenção e na efetivação de medidas de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

Via Nayn Neto