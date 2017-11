Patrulha Maria da Penha já está nas ruas de Serra Talhada

Nessa sexta-feira (17), o 14° Batalhão da Polícia Militar iniciou as atividades da Patrulha Maria da Penha. A equipe formada pelo 2° Sgt J. Coelho, Cb Ricardo Lopes e Sd Eliane Lima realizou as primeiras visitas às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nos bairros Mutirão e Alto da Conceição, tendo como objetivo a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência por parte dos agressores.

Segundo o Ten Cel Figueiredo, comandante do 14° BPM, “a Patrulha Maria da Penha é mais uma ferramenta no enfrentamento à violência de gênero. O trabalho é feito em parceria com a Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos (DASDH), da Polícia Militar de Pernambuco, Secretaria da Mulher de Pernambuco, Secretaria Executiva da Mulher de Serra Talhada e o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM)”, complementou o comandante.

Em Pernambuco, a Patrulha Maria da Penha foi criada em 2013. O trabalho é desenvolvido pela Polícia Militar e tem como objetivo a realização de rondas ostensivas e visitas nas casas das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, bem como a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência por parte do agressor.

Via Nayn Neto