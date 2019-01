Paulo Câmara busca diálogo com Jair Bolsonaro: ‘vou pedir audiência para apresentar os projetos de Pernambuco’

Eleito no primeiro turno das eleições 2018 para o segundo mandato, o governador Paulo Câmara (PSB) afirmou, nesta segunda (7), que vai buscar uma relação tranquila com o presidente Jair Bolsonaro (PSL). “Vamos buscar ampla relação com o governo federal, como sempre temos feito. Vou pedir uma audiência para apresentar os projetos do estado ainda hoje”, disse, em entrevista ao Bom Dia PE.

Apesar de ter apoiado o candidato Fernando Haddad (PT) durante a campanha eleitoral, Câmara afirma que é preciso buscar diálogo com Bolsonaro, assim como mencionou no discurso de posse. “A eleição passou. Acabou. Agora a gente tem que trabalhar muito para Pernambuco. […] Da minha parte [a relação com Jair Bolsonaro] vai ser muito tranquila, institucional”, afirmou.

Além de mencionar a busca por parcerias com a sociedade civil e a iniciativa privada, o governador de Pernambuco afirmou que vai buscar conversar com o presidente ainda em janeiro para expor a realidade do estado.

“Vou pedir ainda hoje [7] uma audiência com o presidente para discutir os nossos projetos, o que a gente precisa do governo federal e como o governo federal pode contar com Pernambuco para que a gente também possa fazer o Brasil voltar a crescer”, pontuou.

Um dos pedidos de Câmara ao governo federal é a parceria financeira para a entrega de 20 mil casas populares. A promessa foi feita durante sua campanha eleitoral. “Eu não vejo dificuldade de que isso possa ser feito no amplo entendimento com o governo federal dentro do programa Minha Casa Minha Vida e dentro de outros programas para que a gente possa realmente avançar na questão da construção de moradias”, disse. O governador de Pernambuco também busca recursos para finalizar as obras de quatro barragens no interior do estado. “A gente concluiu Serro Azul porque era a mais importante. Estamos com licitação pronta tanto de Panelas quanto de Igarapeba. Temos recursos no Orçamento Geral da União e esperamos que, com a finalização da licitação, esses recursos venham para Pernambuco”, explicou. Além da finalização de obras paradas, outros dois desafios elencados por Câmara para os próximos 4 anos de mandato foram a criação de empregos e a melhoria dos serviços públicos nas áreas de saúde, educação, segurança pública, agricultura familiar e abastecimento. (G1)