Paulo Câmara diz que Hospital Geral do Sertão de Serra Talhada é prioridade

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), declarou nessa terça-feira (15), durante uma entrevista a TV Asa Branca, que a construção do Hospital Geral do Sertão, em Serra Talhada, é prioridade em 2019 para que as pessoas não tenham que se dirigir a centros médicos do Agreste e da Capital, Recife, em busca de atendimento.

“A gente também está priorizando a construção de outras unidades, como o Hospital Regional em Serra Talhada, no Sertão, justamente para que as pessoas do Sertão não precisem vir para as unidades do Agreste daqui de Caruaru e até da região Metropolitana”, disse o governador.

ESTRUTURA

A estrutura física do Hospital Governador Eduardo Campos contará com 05 (cinco) salas de cirurgia, 60 (sessenta) leitos de internamento e 10 (dez) leitos de UTI, com possibilidade de expansão para um total de 140 leitos de internamento e 20 (vinte) leitos de UTI.

O Hospital disponibilizará atendimento ambulatorial nas especialidades de traumato-ortopedia, clínicas geral, cardiológica e neurológica, além de cirurgia geral e vai complementar a rede de saúde da III Macrorregião, que possui 35 municípios e atende uma população de 842.153 habitantes.