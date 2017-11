Paulo câmara prioriza instalação da Delegacia da Mulher em Afogados da Ingazeira e deixa Serra Talhada de lado

No giro pelo Pajeú o Governador Paulo Câmara inaugura nesta sexta-feira (03) ao lado do prefeito Djalma Alves, de Solidão, a escadaria de acesso à imagem do Cristo.

Também entrega simbolicamente o sistema de abastecimento de água dos Sítios Barra e Macambira. Será às 14h, na Gruta Nossa Senhora de Lourdes.

Às 16hs fará a doação de 21 hectares de terra ao município de Iguaracy, juntamente com o Prefeito Zeinha Torres (PSB). Ele ainda assinará a ordem de serviço para a pavimentação da rua Luiz Quaresma e Avenida José Bezerra Câmara e entregará sistemas simplificados de abastecimento. A solenidade acontece na Quadra Poliesportiva Danilo Rodrigues Eduardo.

De lá, segue para Carnaíba onde participa da Missa e Festa de Zé Dantas às 19h, autoriza as obras da PE 380, a chamada Estrada de Ibitiranga e entrega o Museu Zé Dantas, além de entregar título de posse das casas de Santa Rosa.

No sábado pela manhã, entrega o Sistema Simplificado de Santo Antonio III. Às 9h30, concede entrevista à Rádio Pajeú, já em Afogados da Ingazeira.

Depois, ainda em Afogados da Ingazeira, ao lado do Prefeito Jose Patriota, inaugura a Delegacia da Mulher. Será na Área Integrada de Segurança, no Bairro Manuela Valadares.

