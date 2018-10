Paulo Câmara promete concluir Hospital Geral do Sertão em Serra Talhada até o segundo semestre de 2019

Em entrevista ao portal G1 nessa segunda-feira (08), um dia após ter sido reeleito governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB) prometeu que vai concluir o Hospital Geral do Sertão (HGS), localizado em Serra Talhada, até o segundo semestre de 2019.

O socialista disse que está focando na questão da saúde porque conhece as dificuldades da rede e sabe que a demanda aumentou. Ele destacou que a construção do HGS vai reduzir em cerca de 400 km a distância que os moradores do Sertão percorrem quando precisam de serviços de média e alta complexidade.

A unidade hospitalar, que está recebendo investimentos na ordem de R$ 60 milhões, contará com 10 leitos de UTI pediátrica, 10 leitos de UTI adulto e mais de 200 leitos nas duas modulagens.