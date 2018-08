Paulo Câmara promete criar 13° salário para quem recebe Bolsa Família em Pernambuco

O governador e candidato Paulo Câmara, do PSB, aproveitou as considerações finais do primeiro debate entre os candidatos na Rádio Jornal, nesta terça-feira, para lançar uma proposta ousada e de grande alcance social.

Ainda no ar, Paulo Câmara sugeriu a criação de um 13° salário para quem recebe os benefícios do programa Bolsa Família, pertencente ao governo Federal, no Estado de Pernambuco, mas com a complementação sendo paga com recursos estaduais.

O Bolsa Família é um programa federal voltado para as famílias em pobreza extrema. O benefício dessas famílias varia de R$ 89 a R$ 254.

Pela proposta de Paulo Câmara, todas as pessoas cadastradas no Bolsa Família em Pernambuco vão receber um “13°” de R$ 150 no final do ano.

Como são cerca de 1,1 milhão de pessoas que recebem o Bolsa Família e que farão jus ao novo beneficio, serão R$ 175 milhões a mais na economia do Estado.

