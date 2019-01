Paulo Câmara terá primeira reunião com ministros de Bolsonaro

O governo Jair Bolsonaro (PSL) atendeu, ontem, ao primeiro pedido de audiência feito pelo governador Paulo Câmara (PSB). O ministro Tarcísio Gomes de Freitas, de Infraestrutura, será o primeiro a se encontrar com o governador e parte de sua equipe. Tarcísio é um dos sete representantes do time ministerial de Bolsonaro com formação militar. O encontro será às 17h, em Brasília. A expectativa do governador era de se encontrar com o próprio presidente, tanto para falar sobre os pleitos de Pernambuco como para mostrar que os palanques políticos estão desarmados. Mas Bolsonaro vai se operar neste mesmo dia pela manhã, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde vai retirar a bolsa de colostomia, usada por ele desde a campanha eleitoral, quando levou uma facada.

Segundo informações do governo, Paulo Câmara vai tratar de temas relacionados aos Portos de Suape e do Recife, à Ferrovia Transnordestina e à recuperação das BRs 232 e 423, obras que podem gerar emprego e fonte de renda para os pernambucanos, principal promessa de campanha feita pelo socialista em 2018. O governador vai acompanhado do secretário de Planejamento e Gestão, Alexandre Rebêlo, do secretário de Desenvolvimento Urbano, Marcelo Bruto, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Schwambach, e da secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Fernandha Batista. O governador fez o pedido de audiência com o presidente no dia 7 de janeiro.

Na manhã da segunda-feira, antes de viajar para Brasília, o governador toma café da manhã com o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez. Ele vem ao estado para participar da posse do novo presidente da Fundação Joaquim Nabuco, o economista e professor Alfredo Bertini, conhecido por ser o criador e gestor do projeto Festival de Cinema do Recife, o Cine-PE.

