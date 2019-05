Paulo Câmara vai receber Bolsonaro em Pernambuco

O convite oficial ainda não chegou para o governador Paulo Câmara, mas, na última quinta-feira, em Brasília, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, informou ao socialista que o presidente Jair Bolsonaro estará em Pernambuco no próximo dia 24. A pessoas próximas, Paulo Câmara disse que foi muito bem recebido por Bolsonaro no Planalto. O governador esteve em reunião com o presidente junto com os governadores do Nordeste no mesmo dia em que Onyx comunicou a ele a data da agenda no Estado. Ao presidente, Paulo disse que o Estado está à disposição para ajudar.

Bolsonaro agradeceu e o governador, a palacianos, definiu a conversa como cordial. A despeito de o PSB vir atuando na oposição, Paulo está disposto a ciceronear o Presidente da República, que deve sobrevoar obras da Transposição do São Francisco, em Petrolina, visitar fábrica da Jeep, em Goiana, e participar de reunião do conselho deliberativo da Sudene. O prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, também aguardava confirmação do Planalto até o início da noite de ontem. Será a primeira agenda de Bolsonaro no Nordeste.

Bivar à mesa com Santos Cruz O presidente do PSL e deputado federal Luciano Bivar almoça, hoje, com o ministro da Secretaria do Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, no Planalto, em Brasília. O convite foi feito pelo próprio ministro para tratar de assuntos políticos. Prévia > Vice-presidente da Câmara Federal, Marcos Pereira deve tocar a pauta esta semana, quando Rodrigo Maia encontra-se nos Estados Unidos. Na noite de ontem, Pereira reuniu líderes da base para discutir as perspectivas antes do encontro do colégio de líderes, que ocorre hoje. O “X” da questão é a MP 870, que trata da reforma administrativa, a qual caduca no dia 3 de junho. A fila…> Ontem, o líder do governo, Major Vitor Hugo, telefonou para André de Paula, líder do PSD, considerando a possibilidade de votar as duas primeiras MPs. Informou que outras duas foram editadas no mesmo dia da 870, o que colocaria a da reforma administrativa em 3° lugar da fila e não mais em 5º. …anda > André, entretanto, considera que uma MP de formalização da transferência da junta comercial para Brasília foi alvo de obstrução. “Era uma mera formalização. A oposição levou seis horas para deixar votar. Avalie matéria polêmica”, pontua. Missão… > Ex-prefeito do Recife, João Paulo grifa que nasceu em Olinda, enquanto a vice-governadora, Luciana Santos, ex-prefeita de Olinda, nasceu no Recife. Com nome ventilado para concorrer às Prefeituras de Olinda e de Jaboatão, ele diz que assume o desafio “só se fosse para cumprir uma tarefa partidária”. …dada > João Paulo lembra que deixou a Prefeitura do Recife com 88% de aprovação. E que “teria que superar sua própria marca, seja em Recife ou em outra cidade”. Em 1992, o ex-prefeito do Recife concorreu à Prefeitura de Jaboatão. Preferência > Na iminência de ser convocado, uma vez que Luciana Santos é vice-governadora, João Paulo, à Rádio Folha FM 96,7, ponderou: “Eu preferiria que tivéssemos quadros dentro do partido ou aliados que nós pudéssemos apoiar”. No DF > A secretária de Habitação do Recife, Isabella de Roldão, está em Brasília, onde participará de uma reunião com o Secretário Nacional de Habitação, Celso Matsuda. Na pauta, as temáticas relacionadas à Habitação e ações do Programa Minha Casa Minha Vida para o Recife.

Da Folha de PE