Paulo Câmara visita às obras do Hospital Geral do Sertão e elança Plano Estadual de Enfrentamento às Arboviroses em Serra Talhada

Nessa sexta-feira (25), o governador Paulo Câmara (PSB) anunciou o Plano de Enfrentamento às Arboviroses 2019, no auditório da Faculdade de Integração do Sertão, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. Em Pernambuco, 134 municípios estão em estado de alerta para esse risco.

“São quase R$ 8 milhões que nós estamos, mais uma vez, aplicando aqui no Estado na questão da prevenção de doenças que vêm do mosquito”, explicou Paulo. No ano passado, foram investidos R$ 3,7 milhões no combate às arboviroses.

O governador ainda visitou às obras do Hospital Geral do Sertão (HGS) – Governador Eduardo Campos, que tem previsão de entrega para o final deste ano. Representando um investimento de R$ 45 milhões, a unidade de Saúde atenderá, além de Serra Talhada, os municípios de Betânia, Calumbi, Carnaubeira da Penha, Flores, Floresta, Itacuruba, Santa Cruz da Baixa Verde, São José do Belmonte e Triunfo.