Paulo Câmara visita obra do Hospital do Sertão e lança programa contra arboviroses em Serra Talhada

Pernambuco lança, nesta sexta-feira (25), em Serra Talhada, município do Sertão do Pajeú, o Plano Estadual de Enfrentamento às Arboviroses 2019. O programa estabelece atividades de prevenção e controle do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, chicungunha e zika, e contará com um aporte de recursos superior a R$ 7 milhões, aplicados na educação permanente, compra de equipamentos e investimentos em infraestrutura.

O anúncio do plano acontece no auditório da Faculdade de Integração do Sertão, logo após a visita que o governador Paulo Câmara fará às obras do Hospital Geral do Sertão (HGS) – Governador Eduardo Campos. Entre os destaques deste ano, estão o uso do aplicativo [email protected] (desenvolvido no Mato Grosso do Sul) para qualificar o trabalho dos agentes de controle de endemias. Até o momento, mais de 850 agentes de endemias e técnicos de vigilância de 51 municípios do Sertão, Agreste e Região Metropolitana do Recife já foram capacitados e estão utilizando de forma experimental a ferramenta. A expectativa é que até dezembro todos os profissionais dos 184 municípios do Estado, mais o distrito de Fernando de Noronha, sejam instruídos e insiram a nova tecnologia na sua rotina de trabalho.

Outra novidade incluída no Plano 2019 é a distribuição de 300 mil gibis da Turma da Mônica nas escolas da Rede Estadual de Ensino. O material, produzido pela editora Maurício de Souza com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde (SES), foi feito de forma lúdica e de fácil compreensão para crianças e jovens. A publicação traz informações sobre sintomas das arboviroses e principalmente sobre atitudes que ajudam a evitar o nascimento e a proliferação do mosquito.

Ainda dentro da estratégia, mais de R$ 3 milhões serão investidos para adquirir insumos para os municípios, Gerências Regionais de Saúde (Geres) e nível central da SES. Entre os materiais que serão distribuídos, estão as capas de vedação para recipientes de armazenamento de água, bombas costais motorizadas, macacões impermeáveis, máscaras e seus respectivos filtros, óculos e luvas de proteção, entre outros. Ao todo, mais de 150 mil itens serão adquiridos.

Em 2018, foram notificados em Pernambuco 22.397 casos de dengue (5.631 confirmações), 3.246 de chicungunha (557 confirmações) e 1.440 de zika (56 confirmações).