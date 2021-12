Paulo Câmara vistoria nesta segunda (06) testes de vasão da Adutora de Salgueiro

Além de autorizar o início dos testes da adutora de Negreiros, o governador assina ordem de serviço do projeto de restauração da Estrada de Umãs, na PE-483.

O governador Paulo Câmara visita, nesta segunda-feira (06.12), o município de Salgueiro, no Sertão Central, onde participa do início dos testes de vazão da adutora de Negreiros, no município de Salgueiro.

O Reservatório de Negreiros é componente do Eixo Norte da Transposição e fica há 6 quilômetros da sede de Salgueiro.

Ainda em Salgueiro, o governador assina a ordem de serviço para elaboração do projeto de restauração da Estrada de Umãs – PE-483; e participa da assembleia geral do Sisar Sertão Central e Araripe.

À tarde, o governador segue para o município de Buíque, no Agreste Meridional, onde assina ordem de serviço para restauração da PE-270, que liga as cidades de Arcoverde e Itaíba.

SERVIÇO

Agenda do Governador

09h20 – Início dos testes de vazão da adutora de Negreiros/Salgueiro e assinatura de ordem de serviço para o projeto de restauração da Estrada de Umãs (PE-483).

Local: Reservatório de Negreiros – 6 km da sede do município

10h30 – Assembleia geral do Sisar Sertão Central e Araripe

Local: Auditório do Ginásio Poliesportivo – Av. Coronel Veremundo Soares, s/n, Centro, Salgueiro.

13h – Assinatura de ordem de serviço para restauração da PE-270 (Arcoverde – Itaíba).

Local: Entrada da cidade de Buíque (canteiro de obras).

Do Nill Júnior