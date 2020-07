PE anuncia teste de coronavírus para todas as pessoas com sintomas de gripe leve ou suspeita da Covid-19

O governo de Pernambuco anunciou que vai passar a testar todas as pessoas que tiverem sintomas gripais, incluindo os leves, para o novo coronavírus. Em coletiva de imprensa transmitida na internet, nesta terça-feira (14), o secretário estadual de Saúde, André Longo, disse que o agendamento poderá ser feito online, pela ferramenta Atende em Casa, ou mesmo por meio da atenção primária em saúde.

Anteriormente, a testagem era feita, prioritariamente, nas vítimas de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), nas pessoas que morreram com suspeita de Covid-19 e nos profissionais de serviços essenciais que apresentassem sintomas gripais.

“Serão testadas todas as pessoas com síndrome gripal leve ou suspeita da Covid-19. Esse agendamento pode ser feito por meio do Atende em Casa ou buscando diretamente atendimento no município de residência, por meio da rede de saúde de referência”, afirmou o secretário.

André Longo afirmou, ainda, que dois tipos de exames serão oferecidos, a depender do quadro do paciente. Desde o dia 6 de julho, um posto avançado de testagem para a Covid-19 começou a funcionar, no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa), na Zona Oeste do Recife.

“Serão disponibilizados o exame do tipo RT-PCR, para quando o sintoma decorra por sete dias, mas também o teste rápido, para quem estiver com sintomas há mais de sete dias, decorridas 72 horas após o fim dos sintomas”, explicou André Longo.

Ainda segundo o governo, além das testagens dos grupos preconizados pelo estado, desde o início da pandemia, cinco unidades de saúde recebiam testagem.

Isso significava, no início, cinco amostras de síndromes gripais leves, nessas unidades. Atualmente, o número estava em 75 amostras semanais. Com a ampliação dos testes, segundo o estado, a testagem passará a ser generalizada.

“No Recife, foram 1.181 amostras coletadas, das quais 15,2% foram positivos para Sars-Cov-2 (vírus causador da Covid-19), 0,5% para Influenza A não subtipada e 0,2% para Influenza A H1N1”, afirmou o secretário de Saúde da capital, Jailson Correia. (G1)