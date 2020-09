PE autoriza seminários, congressos e outros eventos de órgãos públicos e empresas a partir do dia 7

A partir de segunda-feira (7), eventos realizados por órgãos públicos e empresas serão autorizados em Pernambuco, para todas as regiões do estado que estejam ou tiverem ultrapassado a sexta etapa do Plano de Convivência com a Covid-19. Foram liberados seminários, capacitações e congressos.

O governo informou, em coletiva de imprensa transmitida nessa quinta (3), que o retorno do setor de eventos foi dividido em três seções: institucionais, sociais e culturais. A liberação ocorreu dois dias depois de um protesto de profissionais do setor, pedindo a retomada das atividades.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico do estado, Bruno Schwambach, os primeiros eventos a serem autorizados são os institucionais. “São os eventos corporativos, promovidos por pessoas jurídicas”, afirmou.

A liberação vem acompanhada por uma série de protocolos que serão divulgados na internet. Os eventos deverão ocorrer entre 6h e 22h e comportar, no máximo, 100 pessoas ou 30% da capacidade do local escolhido.

Na nona etapa do Plano de Convivência, ainda sem data definida, foram incluídos outros tipos de eventos.

“Incluímos eventos sociais, como casamentos, batizados, aniversários; e os eventos culturais, como shows, museus e teatros. Fizemos uma atualização do plano, redistribuindo esses segmentos nas etapas seguintes. Vamos fazer uma retomada gradual e o comitê aprovou, para a segunda-feira, o retorno dos eventos institucionais”, afirmou.

O secretário afirmou, ainda, que na décima etapa do Plano de Convivência com a Covid-19, todos os três segmentos de eventos poderão ter até 300 pessoas ou 50% da capacidade. Antes, a retomada dos eventos estava prevista para a décima etapa do plano. (G1)