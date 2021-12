PE: Carnaval em 2022 depende do cenário da variante Ômicron

“Nós precisamos observar o comportamento da Covid-19 e dessa nova variante”, disse André Longo.

A extensão da ameaça trazida pela nova variante do Sars-Cov-2, que já possui cinco casos confirmados no País, é também um dos fatores que devem influenciar a decisão sobre a realização do Carnaval em Pernambuco em 2022, além das restrições nas festas de fim de ano.

A avaliação foi realizada pelo secretário estadual de Saúde, André Longo, durante coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (02), no Palácio do Campo das Princesas, no Recife.

“Nós precisamos observar o comportamento da Covid-19 e dessa nova variante, que não sabemos ainda, por exemplo, se é resistente à vacina. Precisamos dirimir essas dúvidas para poder falar com convicção, respeitando todos aqueles que fazem o Carnaval de Pernambuco”, comentou Longo.

Ele reiterou ainda que só deve chegar a uma definição sobre o assunto na segunda quinzena de janeiro. Informações da Folha Pernambuco.

Do Nayn Neto