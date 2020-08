PE chega a 119.958 casos e 7.425 mortes por Covid-19 ao registrar mais 601 confirmações e 26 óbitos

Pernambuco chegou, nesta terça-feira (25), a 119.958 casos de pessoas diagnosticadas com Covid-19, após 601 novas confirmações. O estado também chegou a 7.425 mortes de pacientes que tiveram a doença do novo coronavírus. Foram mais 26 óbitos com resultado laboratorial positivo para a doença.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 55 dos 601 casos confirmados nesta terça (25) são de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Outros 546 são casos leves, ou seja, de pacientes que não foram internados, que já estão curados ou estão na fase final da doença.

Com esse acréscimo, o estado passa a ter 25.242 casos graves e 94.716 casos leves.

Em relação aos 26 óbitos confirmados nesta terça (25), dez ocorreram nos últimos três dias, sendo uma registrada na segunda (24), quatro registradas no domingo (23) e cinco registradas no sábado (22). Outros 16 óbitos ocorrem entre os dias 21 de junho e 21 de agosto.

Além disso, o boletim desta terça registra, ao todo, 101.354 pessoas recuperadas da doença. Destas, 14.470 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 86.884 eram casos leves.

Os casos graves confirmados da doença estão distribuídos por 183 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes e outros estados e países.

Mortes



Entre as mortes confirmadas neta terça, 14 foram de mulheres e 12 de homens. Esses pacientes que morreram moravam nos seguintes municípios:

Bom Jardim (1), Caruaru (1), Flores (1), Garanhuns (1), Jaboatão dos Guararapes (4), Moreno (1), Olinda (5), Pedra (1), Recife (3), Santa Cruz do Capibaribe (2), São José do Egito (1), São Vicente Férrer (1), Serra Talhada (2), Taquaritinga do Norte (1) e Xexéu (1).

Os pacientes tinham idades entre 43 e 96 anos. As faixas etárias são: 40 a 49 (2), 50 a 59 (5), 60 a 69 (2), 70 a 79 (8) e 80 ou mais (9).

Dos 26 pacientes que morreram, 22 apresentavam doenças pré-existentes. Foram confirmadas pelo governo as seguintes comorbidades:

diabetes (12), doença cardiovascular (11), hipertensão (7), doença renal (4), obesidade (3), câncer (2), doença hepática (2), doença respiratória (2), histórico de tabagismo (2), etilismo (1), imunossupressão (1).

Um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Os demais estão em investigação. (G1)