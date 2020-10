PE chega a 155.520 casos e 8.469 mortes por Covid-19 com registro de mais 654 infectados e 13 óbitos

Pernambuco chegou, nessa sexta-feira (16), a 155.520 casos e 8.469 mortes pela Covid-19 com a confirmação de mais 654 pacientes com a doença e 13 novos óbitos. Os dados no estado são contabilizados desde o dia 12 de março.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 17 das 654 confirmações desta sexta foram de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Serag). Os outros 637 diagnósticos foram de pessoas com quadros leves da doença.

Ao todo, desde o começo da pandemia, o estado confirmou 26.659 casos graves de Covid-19 e 128.861 leves.

As 13 mortes contabilizadas nesta sexta-feira ocorreram desde o dia 18 de maio. Destas, uma foi na quinta-feira (15) e seis na quarta (14). Os outros seis registros ocorreram até o dia 12 de outubro.

Os casos do novo coronavírus estão distribuídos por todos os 184 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha.

Além disso, o boletim desta sexta registrou um total de 138.012 pacientes recuperados da doença. Destes, 16.993 eram doentes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 121.019 eram casos leves.

Mortes



No boletim desta sexta, o governo confirmou também seis mortes de mulheres e sete, de homens.

Os pacientes moravam nos seguintes municípios: Camaragibe (2), Garanhuns (1), Jaboatão dos Guararapes (3), Passira (1), Recife (2), Santa Cruz do Capibaribe (1), São Lourenço da Mata (1), Serrita (1) e Trindade (1).

Os doentes que morreram tinham idades entre 38 e 90 anos. Também foi confirmado o óbito de uma menina, de 1 ano e 11 meses. As faixas etárias são: 0 a 9 (1), 30 a 39 (1), 50 a 59 (2), 60 a 69 (3), 70 a 79 (3) e 80 ou mais (3).

Dos 13 pacientes que morreram, nove apresentavam comorbidades confirmadas: diabetes (5), doença cardiovascular (4), doença renal (2), hipertensão (1), tabagismo (1) e doença respiratória (1).

Um paciente pode ter mais de uma doença pré-existente. Os demais estão em investigação. (G1)