PE chega a 58.476 infectados e 4.782 mortes por Covid-19 após mais 369 casos e 31 óbitos

Em Pernambuco, 369 casos da Covid-19 e 31 óbitos por causa dessa doença provocada pelo novo coronavírus foram confirmados nesta segunda-feira (29). Com isso, o estado passou a contabilizar 58.476 infectados e 4.782 mortes, números que começaram a ser registrados em março, no início da pandemia.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), Pernambuco confirmou, nesta segunda (29), 283 casos leves da Covid-19, em que os pacientes não precisaram de internamento hospitalar e já estavam curados ou na fase final da doença. Outros 86 casos se enquadram como Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Até essa data, o estado tem 19.354‬ quadros graves e 39.122‬ casos leves da doença.

Com relação às 31 mortes, elas ocorreram desde o dia 1º de maio.

Mortes

Os 31 óbitos aconteceram em Belo Jardim (1), Bom Conselho (1), Cachoeirinha (1), Camaragibe (1), Itapissuma (1), Jaboatão dos Guararapes (12), Jurema (1), Olinda (2), Paulista (1), Recife (8), São José da Coroa Grande (1) e Surubim (1).

Foram 16 pacientes do sexo masculino e 15 do sexo feminino. Eles tinham idades entre 48 e 99 anos. Dos 31 pacientes que vieram a óbito, 25 apresentavam comorbidades confirmadas, como hipertensão, diabetes, doença vascular, doença renal, câncer, entre outros.

Testes

Foram feitos 996 testes da Covid-19 em Pernambuco nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, já são 114.062 exames feitos da doença provocada pelo novo coronavírus.

Taxas de ocupação

Pernambuco tem 77% dos 776 leitos de UTI ocupados no tratamento da Covid-19. Em relação aos 968 leitos de enfermaria, a taxa é de 44%. O índice de ocupação média é de 58%.

Transparência

Pernambuco alcançou a sétima colocação no ranking dos estados mais transparentes do Brasil nas aquisições emergenciais voltadas ao combate à Covid-19, com um total de 93,6 pontos. O resultado, classificado como “ótimo”, foi publicado nesta segunda-feira (29.06) pela ONG Transparência Internacional, responsável pela elaboração da pesquisa que avalia a divulgação dos investimentos públicos dos 26 estados brasileiros, Distrito Federal e das 27 capitais. (G1)