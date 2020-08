PE chega a 7.280 mortes e 115.217 casos de Covid-19 com registro de mais 1.429 confirmações e 28 óbitos

Pernambuco chegou a 7.280 mortes e 115.217 casos de Covid-19, nesta quarta-feira (19). O boletim da Secretaria Estadual da Saúde contabilizou mais 1.429 confirmações e 28 novos óbitos ligados à doença causada pelo novo coronavírus.

Dos 1.429 novos casos, 77 são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e os outros 1.352 são leves, ou seja, pacientes que não precisaram ser internados e que já estavam curados, ou na fase final da doença. Com isso, o estado passou a ter 24.953 diagnosticados como pacientes graves e 90.264, como leves.

Os 28 óbitos confirmados nesta quarta ocorreram desde o dia 15 de maio. Destes, três foram mortes registradas na terça-feira (18), nove na segunda-feira (17) e dois no domingo (16). Todos os outros foram antes do dia 12 de agosto.

Há, ao todo, 96.220 pessoas recuperadas da Covid-19. Destas, 14.176 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 82.044 eram casos leves.

Há casos de coronavírus em todos os municípios do estado, mas a Secretaria Estadual de Saúde apenas revela a localização dos casos graves, que estão em 183 municípios, além do arquipélago de Fernando de Noronha.

Mortes



Dos 28 óbitos confirmados laboratorialmente, 13 foram de pessoas do sexo feminino e 15 do sexo masculino. Com isso, Pernambuco totaliza 7.280 mortes pela doença. Desse total, 75% das mortes foram na população idosa (a partir dos 60 anos).

Os novos óbitos confirmados são de pessoas residentes nos municípios de Aliança (1), Cabo de Santo Agostinho (1), Camaragibe (2), Canhotinho (1), Exu (1), Garanhuns (2), Ipojuca (1), Jaboatão dos Guararapes (2), Limoeiro (1), Paulista (1), Recife (4), Riacho das Almas (1), São Caitano (2), São João (1), São José do Belmonte (1), Serra Talhada (3), Surubim (1), Timbaúba (1) e Verdejante (1).

Os pacientes tinham idades entre 13 e 93 anos, além de uma criança de 2 anos. As faixas etárias são: 0 a 9 (1), 10 a 19 (1), 30 a 39 (1), 40 a 49 (1), 50 a 59 (3), 60 a 69 (6), 70 a 79 (3), 80 anos ou mais (12).

Dos 28 pacientes que vieram a óbito, 25 apresentavam comorbidades confirmadas: doença cardiovascular (18), diabetes (12), hipertensão (6), AVC (2), obesidade (2), doença neurológica (2), doença renal (2), Alzheimer (1), doença hepática (1) e câncer (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Os demais estão em investigação. (G1)