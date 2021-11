PE confirma 54 casos e seis mortes por Covid-19; estado totaliza 636.135 infectados e 20.124 óbitos

O governo de Pernambuco confirmou, nesta segunda-feira (15), mais 54 casos do novo coronavírus. A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) também registrou oficialmente seis novas mortes provocadas pela Covid-19.

Os falecimentos registrados no boletim desta segunda (15) ocorreram entre os dias 28 de abril e o domingo (14) e foram todos de pacientes do sexo feminino. As novas mortes são de pessoas residentes dos municípios do Recife (3), Santa Maria da Boa Vista (2) e Petrolina (1).