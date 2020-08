PE confirma mais 1.113 casos e 26 mortes pela Covid-19; mais de 100 mil pacientes estão recuperados

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco conformou, nesse domingo (23), mais 1.113 casos da Covid-19. Com isso, o estado totalizou 119.140 infectados. No boletim, o governo registrou 26 novas mortes, chegando a 7.390 óbitos. Ao todo, 100.330 pacientes se recuperaram do novo coronavírus.

Ainda segundo o boletim deste domingo, entre os novos registros 40 (3,6%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Os outros 1.073 (96,4%) são leves, ou seja, de pacientes que não demandaram internamento hospitalar e que já estavam curados, ou na fase final da doença.

Os casos graves confirmados da doença estão distribuídos por 183 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes e outros estados e países.

Do total de casos confirmados, desde o início da pandemia, em março, são 25.151 graves e 93.989, leves.

Curados

Sobre os recuperados, o estado informou que o número de pessoas curadas representa 84,2% do total de infectados.

Dos curados, 14.384 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar e conseguiram vencer o novo coronavírus. As outras 85.946 pessoas recuperadas foram de casos leves da doença.

Mortes



Do total de mortes confirmadas, neste domingo, 14 eram homens e 12, mulheres. Morreram pacientes que moravam nos seguintes municípios:

Arcoverde (3), Bezerros (2), Cabo de Santo Agostinho (1), Caruaru (3), Gravatá (7), Igarassu (1), Jaboatão dos Guararapes (1), Paulista (2), Recife (4), Santa Cruz do Capibaribe (1) e Serra Talhada (1).

As mortes registradas neste domingo, segundo o governo, ocorreram entre 27 de maio e 22 de agosto. Do total de mortes confirmadas no boletim mais recente, 8 (30,8%) ocorreram nos últimos três dias, sendo três mortes registradas em 22 de agosto, três mortes, em 21 de agosto, e duas, em 20 de agosto.

Os outros 18 óbitos (69,2%) ocorrem entre os dias 27 de maio e 19 de agosto. Os pacientes tinham idades entre 15 e 92 anos. As faixas etárias são: 10 a 19 (1), 30 a 39 (2), 40 a 49 (2), 60 a 69 (4), 70 a 79 (6) e 80 ou mais (11).

Dos 26 pacientes que vieram a óbito, 15 tinham as seguintes comorbidades confirmadas: doença cardiovascular (8), hipertensão (4), tabagismo/histórico de tabagismo (4), diabetes (4), etilismo/histórico de etilismo (3), obesidade (1), doença neurológica (1), sequela de traumatismo cranioencefálico (1), câncer (1) e doença hepática (1). Um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Os demais estão em investigação. (G1)