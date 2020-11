PE confirma mais 2.084 casos do novo coronavírus e supera marca de nove mil mortes pela Covid-19

O governo de Pernambuco confirmou, neste sábado (28), mais 2.084 casos do novo coronavírus. Com isso, o estado totalizou 181.392 confirmações da doença. A Secretaria Estadual de Saúde também divulgou o registro de 20 novas mortes. Assim, o número de óbitos, desde o início da pandemia, em março, chegou a 9.019.

Ainda de acordo com o boletim deste sábado, o aumento no número de casos foi “motivado pelo acúmulo de notificações dos últimos três dias, devido à instabilidade no sistema do Ministério da Saúde, onde são notificados os casos leves (e-SUS Notifica)”.

Entre os casos confirmados neste sábado, segundo o governo, 46 (2%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e todos os outros 2.038 (98%) são leves.

O estado disse, ainda, que entre os registros deste sábado, 4,7% foram notificados em setembro; 75% em outubro; e 16% em novembro.

Dos casos positivos notificados em novembro e informados neste boletim, 50% das ocorrências foram detectadas por teste rápido e 17% por exames sorológicos. Esse segundo tipo de teste identifica a presença de anticorpos e indica que a pessoa já teve contato com o novo coronavírus, após a infeção.

Os outros 33% foram detectados por meio de exames moleculares do tipo RT-PCR. Agora, Pernambuco totaliza 27.973 casos graves e 153.419, leves.

Mortes



Ainda segundo o estado, as mortes confirmadas neste sábado ocorreram entre os dias 12 de julho e 26 de novembro. Os detalhes epidemiológicos serão repassados ao longo do dia pela Secretaria Estadual de Saúde. (G1)