PE: Detento é morto e outros três ficam feridos durante briga em Presídio

Um homem foi morto e outros três ficaram feridos após um tumulto entre detentos do Presídio Frei Damião de Bozzano (PFDB), no Complexo Prisional do Curado, no bairro do Sancho, Zona Oeste do Recife, na madrugada desta terça-feira (13).

De acordo com o Sindicato dos Policiais Penais (Sinpolpen) de Pernambuco, após ser assassinada, a vítima teve o corpo queimado pelos presidiários.

A Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres) informou que a confusão ocorreu entre grupos rivais de detentos e que o detento assassinado foi identificado como Antônio Flávio Alves da Silva, de 38 anos.

Testemunhas relataram ter ouvido tiros vindos de dentro do presídio. A Gerência de Operações Especiais foi acionada para conter o tumulto e conseguiu controlar a situação, segundo a Seres.

O Instituto de Medicina Legal (IML) esteve no presídio e levou o corpo para a sede do instituto. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil ficou responsável pelas investigações do crime.

Os três homens que ficaram feridos foram atendidos na enfermaria do PFDB. A Seres informou que os detentos identificados como participantes da confusão foram transferidos para outras unidades prisionais, por medida de segurança.

(Via: G1 PE)